УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола за провокационные скандирования в матче со сборной России
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Отмечается, что Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на €20 тыс. за провокационные и оскорбительные скандирования.
Во время игры, которая проходила 4 февраля 2022 года в Нидерландах, украинские фанаты на трибунах скандировали нецензурные кричалки в адрес российских политиков и президента Владимира Путина.
Ранее представитель Лейбористской партии Великобритании Джордж Фоулкс заявил о необходимости отстранить сборную Беларуси от чемпионата Европы — 2024 из-за дружественных отношений с Россией.