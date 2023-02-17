УЕФА оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола за провокационные скандирования в матче со сборной России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую ассоциацию мини-футбола по итогам полуфинального матча чемпионата Европы — 2022 со сборной России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Отмечается, что Украинская ассоциация мини-футбола оштрафована на €20 тыс. за провокационные и оскорбительные скандирования.

Во время игры, которая проходила 4 февраля 2022 года в Нидерландах, украинские фанаты на трибунах скандировали нецензурные кричалки в адрес российских политиков и президента Владимира Путина.

Ранее представитель Лейбористской партии Великобритании Джордж Фоулкс заявил о необходимости отстранить сборную Беларуси от чемпионата Европы — 2024 из-за дружественных отношений с Россией.