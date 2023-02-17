В Великобритании призывают УЕФА отстранить Белоруссию от Евро-2024 за «дружбу» с Россией

Представитель Лейбористской партии Великобритании Джордж Фоулкс заявил о необходимости отстранить сборную Беларуси от чемпионата Европы — 2024 из-за дружественных отношений с Россией.

Фоулкс от лица Лейбористской партии написал официальное письмо президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину не допускать Белоруссию к квалификации Евро из-за «дружбы» с Россией, сообщает The Guardian.

Отмечается, что Белоруссия оказывает России большую поддержку и помощь в нынешней политической ситуации.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что России будут зачислены очки за сезон-2022/23 в рейтинге УЕФА по его завершении.