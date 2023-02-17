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Плющенко заявил о готовности конфликтовать с ФФККР из-за слов про смену гражданства

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов конфликтовать с руководством Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) из-за своего комментария на тему смены спортивного гражданства учеников.
Плющенко заявил о готовности конфликтовать с ФФККР из-за слов про смену гражданства
  • РИА Новости

«Не я инициатор этого процесса. Просто вижу, что наши фигуристы вместе с родителями готовы принять такое решение. И я его поддержу», — цитирует Плющенко РИА Новости.

16 февраля тренер заявил, что, если его спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет поднят вопрос о переходе в другие страны.

Плющенко является заслуженным мастером спорта России, двукратным олимпийским чемпионом, а также двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2002 и 2010 годов. В 2017 году открыл свою академию «Ангелы Плющенко», в которой тренирует молодых фигуристов. 

Ранее Софья Титова, ученица Плющенко, осталась недовольна судейством на первенстве России — 2023 среди юниоров.

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