Малкин выразил соболезнования Овечкину в связи со смертью его отца
- AP
- © Nick Wass
«Ови, с тобой», — написал Малкин в социальных сетях.
15 февраля Овечкин сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.
Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.
Ранее «Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью отца Овечкина.