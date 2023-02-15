Малкин выразил соболезнования Овечкину в связи со смертью его отца

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на информацию о смерти отца российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Ови, с тобой», — написал Малкин в социальных сетях.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

Ранее «Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью отца Овечкина.