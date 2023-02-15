«Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью отца Овечкина

В «Вашингтон Кэпиталз» отреагировали на новость о смерти отца российского нападающего Александра Овечкина.

«Овечкин-старший был настоящим джентльменом и постоянно присутствовал на играх и тренировках. Всегда с улыбкой на лице. Он любил общаться с нашими поклонниками и выражать им свою благодарность за поддержку его сына, которым он невероятно гордился», — говорится в заявлении клуба.

14 февраля Овечкин покинул расположение «Вашингтона» и вылетел в Москву к отцу в больницу.

Генеральный менеджер столичной команды Брайан Маклеллан сообщил, что Овечкин будет отсутствовать в команде по семейным обстоятельствам. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт дал понять, что не ожидает возвращения Овечкина в команду до конца недели.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Овечкина.