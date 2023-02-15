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Мбаппе считает, что ПСЖ сможет дать отпор «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о поражении команды в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Ситуация была непредсказуемой, мой выход не планировался, но я хотел помочь товарищам. Мы работали день и ночь. Нам нужно, чтобы к ответной игре все были здоровы, чтобы все хорошо питались и хорошо спали. Я увидел, что возможность для камбэка есть», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

Встреча с «Баварией» на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 1:0. В составе немецкой команды мяч забил полузащитник Кингсли Коман на 53-й минуте матча. У парижан гол Мбаппе на 82-й минуте отменили из-за офсайда.

Ответный матч пройдёт 8 марта в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выиграл лишь два из последних девяти матчей на своём поле в плей-офф ЛЧ.

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