ПСЖ выиграл лишь два из последних девяти матчей на своём поле в плей-офф ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» потерпел поражение от немецкой «Баварии» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Из последних девяти матчей плей-офф Лиги чемпионов парижане смогли лишь дважды победить на своем поле. Первую победу они одержали над дортмундской «Боруссией» в 2020 году, а вторую — над «Реалом» в 2022-м.

Встреча с «Баварией» на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 1:0. В составе немецкой команды мяч забил полузащитник Кингсли Коман на 53-й минуте матча. У парижан гол нападающего Килиана Мбаппе на 82-й минуте отменили из-за офсайда.

Ответный матч пройдёт 8 марта в Мюнхене.

Ранее «Милан» обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.