Foot Mercato: в ПСЖ готовятся к уходу Месси и Неймара

В ПСЖ ожидают ухода нападающих Лионеля Месси и Неймара этим летом.

Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, боссы клуба рассуждают на тему ухода бразильца и планируют продать его в летнее трансферное окно.

Месси же сам сомневается, что ему стоит продлевать контракт с клубом. Отмечается, что пока всё указывает на то, что он не хочет этого делать.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл в 25 матчах за ПСЖ во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.

У Неймара 17 голов и 15 результативных передач в 27 матчах за команду.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю заявил, что нет причины лишать россиян права участвовать в международных соревнованиях.