Foot Mercato: в ПСЖ готовятся к уходу Месси и Неймара
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Об этом сообщает Foot Mercato.
По информации источника, боссы клуба рассуждают на тему ухода бразильца и планируют продать его в летнее трансферное окно.
Месси же сам сомневается, что ему стоит продлевать контракт с клубом. Отмечается, что пока всё указывает на то, что он не хочет этого делать.
В нынешнем сезоне аргентинец сыграл в 25 матчах за ПСЖ во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.
У Неймара 17 голов и 15 результативных передач в 27 матчах за команду.
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