Член МОК: нет причин лишать россиян права участвовать в международных турнирах
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Слова Дрю приводит francetvinfo.
Также он отметил, что участие атлетов в соревнованиях не должно быть следствием того, что происходит на политической арене.
25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.
Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.
Ранее комментатор Иоланда Чен призвала Баха перенести Олимпиаду в Париже из-за ситуации в мире.