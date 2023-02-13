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Член МОК: нет причин лишать россиян права участвовать в международных турнирах

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ги Дрю считает, что нет причин лишать россиян права участвовать в международных соревнованиях.
Член МОК: нет причин лишать россиян права участвовать в международных турнирах
  • Gettyimages.ru

Слова Дрю приводит francetvinfo.

Также он отметил, что участие атлетов в соревнованиях не должно быть следствием того, что происходит на политической арене.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Глава МОК Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее комментатор Иоланда Чен призвала Баха перенести Олимпиаду в Париже из-за ситуации в мире.

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