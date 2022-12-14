Генеральный директор «Зенита» объяснил, почему клуб решил выкупить Алипа

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему петербургский клуб решил выкупить защитника Нуралу Алипа.

«Почему выкупили Алипа? Прошло два арендных периода, он проявил себя очень хорошо и профессионально. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой. Когда он выходит на поле, то показывает себя с лучшей стороны», — цитирует Медведева «Чемпионат».

Алип присоединился к петербургской команде в 2021 году. Он провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его арендное соглашение истекало 31 декабря 2022 года.

14 декабря «Зенит» выкупил защитника Алипа у «Кайрата».

Ранее в «Зените» сообщили, когда начнут переговоры с Ловреном по новому контракту.