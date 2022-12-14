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Генеральный директор «Зенита» объяснил, почему клуб решил выкупить Алипа

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, почему петербургский клуб решил выкупить защитника Нуралу Алипа.
Генеральный директор «Зенита» объяснил, почему клуб решил выкупить Алипа
  • РИА Новости

«Почему выкупили Алипа? Прошло два арендных периода, он проявил себя очень хорошо и профессионально. У нас не так много центральных защитников с рабочей левой ногой. Когда он выходит на поле, то показывает себя с лучшей стороны», — цитирует Медведева «Чемпионат»

Алип присоединился к петербургской команде в 2021 году. Он провёл за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его арендное соглашение истекало 31 декабря 2022 года.

14 декабря «Зенит» выкупил защитника Алипа у «Кайрата».

Ранее в «Зените» сообщили, когда начнут переговоры с Ловреном по новому контракту.

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