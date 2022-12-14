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В «Зените» сообщили, когда начнут переговоры с Ловреном по новому контракту

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о переговорах с игроками, у которых по окончании сезона-2022/23 истекают контракты.
В «Зените» сообщили, когда начнут переговоры с Ловреном по новому контракту
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«Когда клуб будет вести переговоры с игроками, у которых истекают контракты? Как раз на зимних сборах в Катаре мы этим и займёмся», — цитирует Медведева ТАСС.

По окончании сезона соглашения с клубом истекают у Михаила Кержакова, Деяна Ловрена, Вячеслава Караваева и Далера Кузяева.

В настоящий момент Ловрен выступает на чемпионате мира в Катаре. Сборная Хорватии сыграет за третье место с проигравшим в паре Франция — Марокко.

Ранее Ловрен назвал болью поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ.

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