В «Зените» сообщили, когда начнут переговоры с Ловреном по новому контракту
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«Когда клуб будет вести переговоры с игроками, у которых истекают контракты? Как раз на зимних сборах в Катаре мы этим и займёмся», — цитирует Медведева ТАСС.
По окончании сезона соглашения с клубом истекают у Михаила Кержакова, Деяна Ловрена, Вячеслава Караваева и Далера Кузяева.
В настоящий момент Ловрен выступает на чемпионате мира в Катаре. Сборная Хорватии сыграет за третье место с проигравшим в паре Франция — Марокко.
Ранее Ловрен назвал болью поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ.