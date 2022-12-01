Ловрен назвал болью поражение от Аргентины в полуфинале ЧМ

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира в Катаре от команды Аргентины.

«Мне жаль, что не удалось дойти до конца. Есть боль, и она останется на какое-то время. Но мы не должны поникнуть. В субботу за медалью!» — написал Ловрен в соцсетях.

Игра между командами завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Лионеля Скалони.

Таким образом, второй финалист турнира определится в матче Франция — Марокко.

Ранее сообщалось, что Рабьо и Юпамекано изолировали от состава сборной Франции из-за симптомов гриппа.