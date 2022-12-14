MD: Рабьо и Юпамекано изолировали от состава сборной Франции из-за симптомов гриппа

Футболисты сборной Франции Адриен Рабьо и Деотшанкюль Юпамекано находятся на изоляции во время чемпионата мира в Катаре.

По информации Mundo Deportivo, главный тренер Дидье Дешам отправил на карантин футболистов из-за симптомов гриппа: кашель, боль в горле и чувство усталости. Отмечается, что причиной заболевания стала погода в Катаре, где из-за жары постоянно работают мощные кондиционеры.

Напомним, что в полуфинале турнира Франция сыграет с Марокко. Игра пройдёт 14 декабря. Начало — в 22:00 мск.

Ранее во Франции сообщили, что Елисейские Поля могут закрыть на время полуфинала ЧМ с Марокко.