Во Франции сообщили, что Елисейские Поля могут закрыть на время полуфинала ЧМ с Марокко

Власти Парижа могут закрыть Елисейские Поля во время матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Марокко.

Как сообщает Get French Football News, такие меры могут быть приняты, чтобы избежать столкновений между французскими и марокканскими болельщиками.

В день встречи, 14 декабря, улицы Парижа будет патрулировать две тысячи полицейских.

Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах не покажут матч Марокко — Франция из-за беспорядков.