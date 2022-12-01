Nu.nl: в Нидерландах не покажут матч Марокко — Франция из-за беспорядков

Четыре крупнейших города Нидерландов отказались от публичного показа матча 1/2 финала чемпионата мира 2022 года между сборными Франции и Марокко из-за предшествовавших беспорядков.

Как сообщает nu.nl, публичный показ встречи Франции и Марокко не состоится в Амстердаме, Гааге, Роттердаме и Утрехте.

По информации источника, решение Утрехта и Роттердама не показывать игру было принято заранее и не связано с беспорядками.

Напомним, что в Нидерландах после выхода сборной Марокко в плей-офф турнира в Катаре были задержаны 20 человек, участвовавших в беспорядках.

Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря и начнётся в 22:00 мск.

Ранее главный тренер сборной Марокко Валид Реграги перед матчем 1/2 финала ЧМ-2022 с командой Франции высказался о стиле игры своих подопечных.