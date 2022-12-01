Тренер Марокко: мы здесь, чтобы побеждать, а не владеть мячом

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2022 года с командой Франции высказался о стиле игры своих подопечных.

«Марокко играет так, как умеет. Почему всех так волнует владение мячом? Владеть мячом 70% времени, чтобы дважды пробить по воротам? Что ж, я скажу президенту ФИФА, чтобы командам с владением 60 и более процентов давали дополнительное очко. Мы здесь, чтобы побеждать, а не владеть. Если нам дадут мяч, что ж, попробуем сделать всё возможное, чтобы победить. Но я не думаю, что соперники это сделают. Да, «Манчестер Сити» владеет мячом 70% времени. Но посмотрите на их футболистов: с Де Брёйне и Бернарду Силвой вы будете владеть мячом, это нормально», — приводит слова Реграги Marca.

Тренер отреагировал на критику их марокканской сборной со стороны европейцев.

«Марокко должно побеждать для Африки, для развивающихся стран. Посмотрите на Францию против Англии: уступили по владению мячом, но выиграли. Они лучшие. Франция 2018 года была командой мечты. Дешам — лучший в мире. Надеюсь, что французы не будут уважать нас завтра, иначе будет сложнее», — сказал он.

Встреча Марокко с Францией состоится 14 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Реграги рассказал о настрое игроков на матч 1/2 финала ЧМ-2022 с Францией.