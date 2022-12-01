Главный тренер Марокко прокомментировал настрой игроков на матч с Францией

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира в Катаре с командой Франции.

«Главное — это командный дух, все футболисты знают, что нужно выложиться полностью. Мы всегда выступаем с настроем, играть с сердцем — важнее всего», — сказал Реграги на пресс-конференции.

Игра между Марокко и Францией пройдёт 14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что в финалах чемпионатов мира с 1982 года играл минимум один игрок «Баварии» и «Интера».