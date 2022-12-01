В финалах ЧМ с 1982 года играл минимум один игрок «Баварии» и «Интера»

В каждом финале чемпионата мира с 1982 года участвовал как минимум один футболист мюнхенской «Баварии» и миланского «Интера».

Серия продолжилась на чемпионате мира в Катаре. В полуфинал турнира вышли сборные Аргентины, Хорватии, Франции и Марокко.

В 1/2 финала сыграют пять игроков «Баварии»: Йосип Станишич, Деотшанкюль Юпамекано, Кингсли Коман, Бенжамен Павар и Нуссайр Мазрауи. Также в «Интере» выступают Марсело Брозович и Лаутаро Мартинес.

Игра между Аргентиной и Хорватией пройдёт 13 декабря и начнётся в 22:00 мск.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Роналдо оценил шансы Аргентины на победу на чемпионате мира в Катаре.