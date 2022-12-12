Роналдо: я бы мог сказать, что Аргентина выиграет ЧМ, но это было бы ложью

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо оценил шансы национальной команды Аргентины на победу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Чемпионат мира выигрывает тот, кто этого заслуживает своей игрой на поле. Сможет ли Аргентина стать чемпионом мира? Я буду честен. Не могу сказать, что Аргентина выиграет, это было бы ложью», — приводит слова Роналдо Marca.

Аргентина 13 декабря встретится в матче 1/2 финала с Хорватией на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Игра начнётся в 22:00 мск. Коллектив Лионеля Скалони на предыдущей стадии турнира переиграл Нидерланды (3:2) по пенальти.

В другом полуфинале Франция 14 декабря сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Роналдо назвал национальную команду Франции главным фаворитом чемпионата мира в Катаре.