Роналдо: сборная Франции — главный фаворит ЧМ-2022

Легендарный футболист сборной Бразилии Роналдо назвал национальную команду Франции главным фаворитом чемпионата мира в Катаре.

«С каждым матчем, сыгранным на этом турнире, Франция подтверждает, что входит в число фаворитов ЧМ-2022. Сейчас мне даже кажется, что они главные фавориты. У них очень сплочённая команда, будь то в защите, атаке или полузащите. Мбаппе может стать лучшим игроком чемпионата мира», — цитирует Роналдо L’Equipe.

Матч четвертьфинала в Эль-Хауре между сборными Франции и Англии на стадионе «Эль-Байт» завершился со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Франция 14 декабря встретится в матче 1/2 финала с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Игра начнётся в 22:00 мск.

Мбаппе в четырёх матчах турнира в Катаре забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее полузащитник сборной Марокко Ашраф Хакими обратился к партнёру по «Пари Сен-Жермен» форварду Франции Килиану Мбаппе перед полуфиналом чемпионата мира в Катаре.