Хакими — Мбаппе перед полуфиналом ЧМ: скоро увидимся, друг

Полузащитник сборной Марокко Ашраф Хакими обратился к партнёру по «Пари Сен-Жермен», форварду Франции Килиану Мбаппе перед полуфиналом чемпионата мира в Катаре.

«Скоро увидимся, друг», — написал Хакими в соцсетях.

Игра между командами пройдёт 14 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в четвертьфинале турнира сборная Марокко обыграла Португалию со счётом 1:0.

Ранее Мбаппе отреагировал на пост Криштиану Роналду эмоджи «короны» и «козла».