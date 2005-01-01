Мбаппе отреагировал на пост Роналду эмоджи «короны» и «козла»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал форварда команды Португалии Криштиану Роналду после вылета с чемпионата мира в Катаре.

Португалец посвятил пост выступлению команды на турнире. Мбаппе отреагировал на запись, поставив эмоджи с короной, козлом и молитвой. Козёл на английском будет Goat, что означает Greatest Of All Time.

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что Роналду заслужил прощальный матч.