Канчельскис считает, что Роналду заслужил прощальный матч

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о нападающем команды Португалии Криштиану Роналду.

«Не считаю Роналду антигероем. Он был на пяти чемпионатах мира. Я бы поставил его в один ряд с Фигу и Коштой. Думаю, он заслужил, чтобы его почётно проводили из сборной и сделали прощальный матч», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее Роналду впервые прокомментировал вылет сборной Португалии с чемпионата мира.