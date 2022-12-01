Роналду впервые прокомментировал вылет сборной Португалии с ЧМ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о вылете команды с чемпионата мира в Катаре.

«Я отдал все силы на поле. Хочу, чтобы все знали, что было много сказано, написано, спекуляций, но моя преданность Португалии не изменилась ни на мгновение. Спасибо, Катар. Мечта была прекрасна, пока была жива», — написал Роналду в соцсетях.

Напомним, что сборная Португалии в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре уступила команде Марокко (0:1). На турнире Роналду отметился одним голом с пенальти. После вылета с мундиаля игрок не смог сдержать слёз.

Ранее сообщалось, что Роналду ни разу не забил в восьми матчах в плей-офф чемпионатов мира.