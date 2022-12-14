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Глушаков отправился отдыхать на Мальдивы и не поедет на сбор «Химок» в Турции

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков проведёт свой зимний отпуск на Мальдивских островах.
Глушаков отправился отдыхать на Мальдивы и не поедет на сбор «Химок» в Турции
  • Gettyimages.ru

По информации Metaratings, игрок получил разрешение от клуба не ехать на первый сбор «Химок» в Турции. Отмечается, что отгул также получили Илья Лантратов и Дмитрий Тихий.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Глушаков провёл 19 матчей за подмосковный клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу.

Ранее Глушаков отреагировал на слова экс-врача «Спартака» о пиар-кампании по его дискредитации.

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