Глушаков отправился отдыхать на Мальдивы и не поедет на сбор «Химок» в Турции

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков проведёт свой зимний отпуск на Мальдивских островах.

По информации Metaratings, игрок получил разрешение от клуба не ехать на первый сбор «Химок» в Турции. Отмечается, что отгул также получили Илья Лантратов и Дмитрий Тихий.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Глушаков провёл 19 матчей за подмосковный клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал результативную передачу.

Ранее Глушаков отреагировал на слова экс-врача «Спартака» о пиар-кампании по его дискредитации.