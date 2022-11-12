Глушаков отреагировал на слова экс-врача «Спартака» о пиар-кампании по его дискредитации
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35-летний игрок выложил часть интервью врача в своём Telegram‑канале, сопроводив публикацию эмодзи, означающим победу или мир.
Напомним, что Вартапетов сказал: «Это была специальная раздутая кампания против Глушакова. От Карреры и его агентского окружения? Не буду такого утверждать. Но, думаю, многие могут подтвердить, что это была запланированная и очень грязная кампания по дискредитации Дениса».
В сезоне-2016/17 Глушаков и Каррера стали чемпионами России в «Спартаке», а также завоевали Суперкубок страны. Позже между игроком и тренером испортились отношения. Каррера покинул московский клуб в 2018 году, а Глушаков — в 2019‑м.
Ранее Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России.