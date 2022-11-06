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Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России

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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о матчах сборной России с командами Таджикистана и Узбекистана.
Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России
  • Gettyimages.ru

«Практика в любом случае нужна, собирать сборную надо. Смогу ли попасть в сборную? Моё дело — играть в футбол и получать удовольствие, а остальное зависит не от меня», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Товарищеские матчи со сборными Таджикистана и Узбекистана запланированы на 17 и 20 ноября соответственно.

Напомним, что главный тренер команды Валерий Карпин продлил контракт с РФС до августа 2024 года.

Ранее Александр Тарханов заявил, что считает правильным решение РФС продлить контракт с Карпиным.

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