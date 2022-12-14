Агент Грайнер: Бриттни благодарна и с оптимизмом смотрит в будущее
«Бриттни благодарна и с оптимизмом смотрит в будущее. Она в отличном расположении духа. Думаю, будет уместно сказать, что она добровольно взяла мяч и первым делом исполнила данк. Это было впечатляюще. Она очень обрадовалась», — цитирует Колас CNN.
8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на россиянина Виктора Бута.
В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
Ранее форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался об обмене Грайнер на Бута.