Джеймс отреагировал на освобождение Грайнер

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал обмен олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.

«Думаю, это великий день для нас, американцев. Она снова стала частью баскетбольного братства и сестричества и это большой день для нас и для того, что мы делаем. Выражаю уважение президенту и Камале Харрис и всем, кто причастен к этому», — приводит слова Джеймса ClutchPoints.

8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на Бута. Эту информацию официально подтвердил МИД РФ.

В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Ранее комиссар НБА Адам Сильвер высказался об обмене Грайнер на Бута.