Комиссар НБА — об обмене Грайнер: мы рады, что она вернётся домой к семье

Комиссар НБА Адам Сильвер прокомментировал обмен олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута.

«Бриттни пришлось пережить невообразимую ситуацию, и мы очень рады, что она вернётся домой к семье и друзьям. Мы благодарны членам НБА и женской НБА за то, что они старались всеми силами привлекать внимание к несправедливым обстоятельствам дела Бриттни», — цитирует Адама Сильвера Yahoo Sports.

8 декабря стало известно, что Грайнер освободили из тюрьмы для обмена на Бута. Эту информацию официально подтвердил МИД РФ.

В феврале Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил американку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала обмен Бута на Грайнер новогодним подарком.