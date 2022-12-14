Винер считает, что в Азии придумают альтернативу ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что в азиатских странах может появиться альтернатива Олимпийским играм.

«Азиатские страны к нам приезжают, и мы приезжаем, вот мы были в Арабских Эмиратах — в Абу-Даби. Видимо, у нас дойдёт до такого состояния, что будут какие-то альтернативы ОИ. Мы можем выступать на таких азиатских играх, которые будут по своей значимости равняться или даже превосходить Олимпийские», — цитирует Винер РИА Новости.

Олимпийский комитет США (USOPC) 12 декабря выступил за участие России в Играх-2024 в Париже без флага.

Из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) российские атлеты могут потерять возможность принять участие в квалификационных соревнованиях к летним Играм 2024 года в Париже.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее Винер сравнила возможный допуск российских спортсменов к Играм-2024 с оттепелью.