Лайшев не уверен, что Щербаковой дадут выиграть премию ISU

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой могут не дать выиграть премию Международного союза конькобежцев (ISU).

«Не знаю, дадут ли Щербаковой выиграть, но если объективно подошли бы, то у неё однозначно должно быть первое место. Конечно, все наши спортсменки хорошие, но Аня особенная», — цитирует Лайшева РИА Новости.

Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Александра Трусова. Камила Валиева финишировала четвёртой.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась на тему вручения ледового «Оскара».