Лайшев не уверен, что Щербаковой дадут выиграть премию ISU
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«Не знаю, дадут ли Щербаковой выиграть, но если объективно подошли бы, то у неё однозначно должно быть первое место. Конечно, все наши спортсменки хорошие, но Аня особенная», — цитирует Лайшева РИА Новости.
Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Александра Трусова. Камила Валиева финишировала четвёртой.
Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась на тему вручения ледового «Оскара».