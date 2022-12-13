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Лайшев не уверен, что Щербаковой дадут выиграть премию ISU

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Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал мнение, что олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой могут не дать выиграть премию Международного союза конькобежцев (ISU).
Лайшев не уверен, что Щербаковой дадут выиграть премию ISU
  • globallookpress.com
  • © Jin Mamengni/XinHua

«Не знаю, дадут ли Щербаковой выиграть, но если объективно подошли бы, то у неё однозначно должно быть первое место. Конечно, все наши спортсменки хорошие, но Аня особенная», — цитирует Лайшева РИА Новости.

Напомним, что Щербакова выиграла индивидуальный турнир на Олимпийских играх в Пекине. Второй стала Александра Трусова. Камила Валиева финишировала четвёртой.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась на тему вручения ледового «Оскара».

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