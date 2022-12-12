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Вайцеховская: удивляют комментарии на тему, дадут или не дадут выиграть Щербаковой ледовый «Оскар»

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказалась на тему вручения ледового «Оскара».
Вайцеховская: удивляют комментарии на тему, дадут или не дадут выиграть Щербаковой ледовый «Оскар»
  • РИА Новости

«Удивляют комментарии на тему, дадут или не дадут выиграть Ане Щербаковой ледовый «Оскар», и как это несправедливо, что в номинациях не представлен больше никто из россиян. Такое ощущение, что нынешние политико-спортивные реалии напрочь отбивают у людей здравый смысл», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

По её словам, премии будут вручаться по итогам олимпийского сезона. При этом Вайцеховская отметила, что на награду также претендуют китайцы Суй/Хань, французы Пападакис/Сизерон и Нейтан Чен. По её мнению, заслуги Щербаковой не могут быть весомее, чем у других спортсменов.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обошла Щербакову в голосовании за лучшую телеведущую года.

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