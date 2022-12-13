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Алеев встретится с Тарасовым в главном бою Top Dog FC 18

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Даниил Алеев встретится с Артёмом Тарасовым на турнире по кулачным боям TOP DOG FC 18, но в MMA-перчатках.
Алеев встретится с Тарасовым в главном бою Top Dog FC 18
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

В главном событии вечера определится победитель вакантного перстня. В бою сойдутся временный чемпион лиги Иса Исаев и Кантемир Калажоков. В третьем по важности бою состоится реванш между Сергеем Калининым и Суламбеком Шахгериевым.

Турнир пройдёт 16 декабря в красногорском Vegas City Hall. Мероприятие начнётся в 20:00 мск.

Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал поединок между соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

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