Алеев встретится с Тарасовым в главном бою Top Dog FC 18
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В главном событии вечера определится победитель вакантного перстня. В бою сойдутся временный чемпион лиги Иса Исаев и Кантемир Калажоков. В третьем по важности бою состоится реванш между Сергеем Калининым и Суламбеком Шахгериевым.
Турнир пройдёт 16 декабря в красногорском Vegas City Hall. Мероприятие начнётся в 20:00 мск.
Ранее чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал поединок между соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.