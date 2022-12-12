Немков: Анкалаев победил 60 на 40

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал поединок между соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.

«Думаю, 60 на 40 процентов Мага победил. Он был получше. Но судьи, наверное, отдали победу в раундах Блаховичу из-за того, что он поотбивал ноги. И когда Магомед переводил, особой активности сверхъестественной не делал. Не было ударов, добиваний. Так, чисто обозначения, чтобы в стойку не подняли. Мне это так казалось», — приводит слова Немкова «Спорт-Экспресс».

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

После боя Блахович заявил, что Анкалаев должен получить чемпионский пояс UFC.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее Блахович заявил, что считает ничью в поединке с Анкалаевым закономерным результатом.