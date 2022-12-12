Узнать больше

Блахович считает ничью в поединке с Анкалаевым закономерным результатом

Короткая ссылка
Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказал мнение, что ничья в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым является закономерным результатом.
Блахович считает ничью в поединке с Анкалаевым закономерным результатом
  • AFP

«Во‑первых, не думаю, что бой был ужасным. Во‑вторых, не думаю, что выиграл, но и не проиграл в этом поединке. Ничья — закономерный результат. Один парень плакал и говорил о травмах, а второй показал, что честь до сих пор остаётся в силе», — написал Блахович в социальных сетях.

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

После боя Блахович заявил, что Анкалаев должен получить чемпионский пояс UFC.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента UFC отдать чемпионский пояс Анкалаеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить