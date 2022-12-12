Блахович считает ничью в поединке с Анкалаевым закономерным результатом

Польский боец смешанных единоборств Ян Блахович высказал мнение, что ничья в поединке с россиянином Магомедом Анкалаевым является закономерным результатом.

«Во‑первых, не думаю, что бой был ужасным. Во‑вторых, не думаю, что выиграл, но и не проиграл в этом поединке. Ничья — закономерный результат. Один парень плакал и говорил о травмах, а второй показал, что честь до сих пор остаётся в силе», — написал Блахович в социальных сетях.

Анкалаев и Ян Блахович не смогли выявить победителя в титульном поединке на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе. Оценки судей — 47:48, 48:46, 47:47.

После боя Блахович заявил, что Анкалаев должен получить чемпионский пояс UFC.

На счету 30-летнего россиянина 19 побед, одно поражение и одна ничья. В активе 39-летнего Блаховича 29 побед, девять поражений и одна ничья.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента UFC отдать чемпионский пояс Анкалаеву.