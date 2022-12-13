Шалунов — о Матче звёзд КХЛ: очень приятно выступать дома

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов рассказал, кто его поддерживал на Матче звёзд КХЛ в родном Челябинске.

«Родители приходили посмотреть игры. И мне, конечно, самому очень приятно выступать дома. Рад, что удостоился чести принять участие в таком мероприятии. Испытал много положительных эмоций. Постарался напитаться ими и немного перезагрузиться, потому что чемпионат у нас длинный и насыщенный», — рассказал хоккеист в интервью RT.

Он также ответил на вопрос, перевёл ли дух перед концовкой регулярки.

«Да, безусловно. Для головы это полезно. Вместо унылых и монотонных будней занимаешься более творческими вещами. Работа на Матче звёзд всё-таки немного отличается от того, что мы привыкли делать на льду», — добавил игрок.

Ранее Александр Никишин высказался о формате матчей по хоккею «3 х 3».