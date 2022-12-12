Защитник сборной России Никишин вспомнил, как познакомился с Ротенбергом
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«Впервые нормально поговорили с ним в раздевалке, когда играли на турнирах «3 х 3» перед началом сезона. А до этого не пересекались как тренер и игрок. Были знакомы только заочно», — заявил Никишин в интервью RT.
По словам хоккеиста, требования Ротенберга не отличаются от тех, что были в «Спартаке».
«Они везде примерно одинаковые: нужно стараться забивать и побеждать. Делать это через работу на льду. В принципе, все тренеры это требуют. Просто одни скромнее доносят мысль, а другие — пожёстче. У всех разный подход, а цель одна», — добавил Никишин.
Ранее Никишин поделился эмоциями после перехода из московского «Спартака» в петербургский СКА.