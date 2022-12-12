Защитник СКА и сборной России Александр Никишин поделился эмоциями после перехода из московского «Спартака» в петербургский СКА.

На вопрос, привык ли он уже к городу, Никишин в интервью RT сказал:

«Он, конечно, сильно отличается от столицы — меньше, спокойнее. Улицы более узкие, нет такого количества больших трасс. Но я быстро адаптировался. Думаю, было бы сложнее переезжать из Питера в Москву».

По словам хоккеиста, когда ему сообщили про обмен, он практически сразу уехал на сборы.

«Вещи остались в Москве. Семья помогла их собрать, и потом уже всё перевезли. О квартире я договорился заранее, так что никаких проблем не возникло. Всё прошло постепенно, пошагово. Но я не представляю, как ещё раз переезжать. Если честно, больше не хочется (смеётся)», — сказал Никишин.

При этом защитник признался, что очень сильно любит Москву.

«Привык к ней. Но время идёт, зоны комфорта меняются. И Питер мне тоже нравится. К счастью, в силу возраста у меня ещё небольшая семья, и мне легко переезжать», — заключил Никишин.

Ранее Никишин заявил, что любит готовиться к сезону индивидуально.