Узнать больше

Защитник СКА: люблю готовиться к сезону индивидуально, но без сборов никуда

Короткая ссылка
Защитник петербургского СКА и сборной России Александр Никишин рассказал, как предпочитает проходить подготовку к новому сезону.
Защитник СКА: люблю готовиться к сезону индивидуально, но без сборов никуда
  • Gettyimages.ru

«Думаю, все предпочитают работать самостоятельно. Потому что ты знаешь свои плюсы и минусы, где и что подтянуть. Или от чего из-за старых травм стоит отказаться. Много нюансов. Я люблю готовиться индивидуально, но без сборов никуда. И без тренировок во время отдыха тоже. Иначе приедешь с лишним весом и только усложнишь себе подготовку», — заявил Никишин RT.

Никишин также дал понять, что у него хватит сил до конца регулярного чемпионата.

«У меня получилось, что первую половину провёл со «Спартаком», а вторую — со СКА. Но я и до сборов самостоятельно готовился, так что чувствую себя в физическом плане комфортно», — добавил хоккеист.

Ранее Никишин высказался о формате матчей по хоккею 3х3.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить