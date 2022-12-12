Защитник СКА: люблю готовиться к сезону индивидуально, но без сборов никуда

Защитник петербургского СКА и сборной России Александр Никишин рассказал, как предпочитает проходить подготовку к новому сезону.

«Думаю, все предпочитают работать самостоятельно. Потому что ты знаешь свои плюсы и минусы, где и что подтянуть. Или от чего из-за старых травм стоит отказаться. Много нюансов. Я люблю готовиться индивидуально, но без сборов никуда. И без тренировок во время отдыха тоже. Иначе приедешь с лишним весом и только усложнишь себе подготовку», — заявил Никишин RT.

Никишин также дал понять, что у него хватит сил до конца регулярного чемпионата.

«У меня получилось, что первую половину провёл со «Спартаком», а вторую — со СКА. Но я и до сборов самостоятельно готовился, так что чувствую себя в физическом плане комфортно», — добавил хоккеист.

Ранее Никишин высказался о формате матчей по хоккею 3х3.