Узнать больше

«Динамо» объявило о создании женского футбольного клуба

Короткая ссылка
Руководство столичного «Динамо» приняло решение о создании женского футбольного клуба.
«Динамо» объявило о создании женского футбольного клуба
  • Gettyimages.ru

«Состав новой команды пополнит значительная группа игроков, которая перейдёт из молодёжной команды, завоевавшей в этом сезоне серебряные медали Молодёжной лиги», — сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что с футболистками в ближайшее время планируется подписать контракты. Также команда будет укрепляться новичками из других клубов и легионерами из других стран.

4 ноября ЦСКА в гостях обыграл «Зенит» и стал победителем Кубка России по футболу среди женщин. Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об учреждении женской Лиги наций, финальный этап которой станет квалификацией на Олимпийские игры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить