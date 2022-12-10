«Динамо» объявило о создании женского футбольного клуба

Руководство столичного «Динамо» приняло решение о создании женского футбольного клуба.

«Состав новой команды пополнит значительная группа игроков, которая перейдёт из молодёжной команды, завоевавшей в этом сезоне серебряные медали Молодёжной лиги», — сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что с футболистками в ближайшее время планируется подписать контракты. Также команда будет укрепляться новичками из других клубов и легионерами из других стран.

4 ноября ЦСКА в гостях обыграл «Зенит» и стал победителем Кубка России по футболу среди женщин. Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об учреждении женской Лиги наций, финальный этап которой станет квалификацией на Олимпийские игры.