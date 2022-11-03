УЕФА объявил об учреждении женской Лиги наций, которая станет отбором на Олимпиаду

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об учреждении женской Лиги наций, финальный этап которой станет квалификацией на Олимпийские игры.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, впервые новый формат будет использован перед чемпионатом Европы 2025 года среди женщин.

Аналогичные принципы будут применяться к чемпионату мира 2027 года.

Как и в мужской Лиге наций, четыре победителя групп сильнейшего дивизиона выйдут в финальный этап турнира. В 2024 году по итогам матчей 1/2 финала определятся две команды, которые вместе с Францией примут участие в Олимпийских играх. Если французская команда пройдёт в финал, на Олимпиаду отберётся сборная, занявшая третье место.

Европейская квалификация стартует весной 2024 года после завершения Лиги наций, она состоит из двух этапов. Первый этап проводится в том же формате, что и Лига наций.

Конечная цель этого этапа турнира для сборных — отобраться на чемпионат Европы или чемпионат мира и занять как можно более высокое место в системе лиг в следующем цикле. В зависимости от места в группе сборные либо останутся в своём дивизионе, либо будут автоматически переведены в более высокую или низкую лигу.

Восемь лучших по рейтингу сборных лиги А по итогам европейской квалификации получат прямые путёвки на чемпионат Европы 2025 года. Оставшиеся места будут разыграны в раундах плей‑офф европейской квалификации.

Напомним, что первый розыгрыш мужской Лиги наций состоялся в сезоне‑2018/19.

Ранее ежегодный отчёт Футбольной ассоциации Англии (FA) о соблюдении Кодекса разнообразия футбольного руководства показал, что английские клубы не справляются с поставленными задачами.