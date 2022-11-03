УЕФА объявил об учреждении женской Лиги наций, которая станет отбором на Олимпиаду
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Как сообщает официальный сайт УЕФА, впервые новый формат будет использован перед чемпионатом Европы 2025 года среди женщин.
Аналогичные принципы будут применяться к чемпионату мира 2027 года.
Как и в мужской Лиге наций, четыре победителя групп сильнейшего дивизиона выйдут в финальный этап турнира. В 2024 году по итогам матчей 1/2 финала определятся две команды, которые вместе с Францией примут участие в Олимпийских играх. Если французская команда пройдёт в финал, на Олимпиаду отберётся сборная, занявшая третье место.
Европейская квалификация стартует весной 2024 года после завершения Лиги наций, она состоит из двух этапов. Первый этап проводится в том же формате, что и Лига наций.
Конечная цель этого этапа турнира для сборных — отобраться на чемпионат Европы или чемпионат мира и занять как можно более высокое место в системе лиг в следующем цикле. В зависимости от места в группе сборные либо останутся в своём дивизионе, либо будут автоматически переведены в более высокую или низкую лигу.
Восемь лучших по рейтингу сборных лиги А по итогам европейской квалификации получат прямые путёвки на чемпионат Европы 2025 года. Оставшиеся места будут разыграны в раундах плей‑офф европейской квалификации.
Напомним, что первый розыгрыш мужской Лиги наций состоялся в сезоне‑2018/19.
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