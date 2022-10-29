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Английские клубы не справляются с задачами по этническому разнообразию в футболе

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Ежегодный отчёт Футбольной ассоциации Англии (FA) о соблюдении Кодекса разнообразия футбольного руководства показал, что английские клубы не справляются с поставленными задачами.
Английские клубы не справляются с задачами по этническому разнообразию в футболе
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sky Sports, 32 команды Английской футбольной лиги (Чемпионшип) и все клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) присоединились к кодексу, введённому в 2020 году для повышения равенства возможностей и поощрения борьбы с расовым неравенством в высшем руководстве футбола и тренерских штабах английских клубов.

Отмечается, что FA, АПЛ и Чемпионшип добились высоких результатов и достигли семи из восьми целевых показателей прошлого сезона, а клубы, подписавшие кодекс, отметили тенденцию сокращения, количества сотрудников высшего звена женского пола, а также темнокожих и азиатов.

При этом лишь 10,3% кандидатов, которые были наняты на руководящие должности в клубах, оказались темнокожими, азиатами или представителями смешанного происхождения, что ниже целевого показателя в 15%.

Три руководящих органа английского футбола добились того, чтобы 38,5% их новых сотрудников были женщинами. Клубы же снова опустились ниже целевого показателя в 30%, показав в среднем 17,2%.

Похожая тенденция наблюдалась и в отношении тренеров, нанятых клубами: 15,6% были темнокожими, азиатами или представителями смешанного происхождения, что ниже целевого показателя в 25%.

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