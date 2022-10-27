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The Athletic: «Борнмут» откажется от музыки Канье Уэста перед матчами из-за его антисемитских постов

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«Борнмут» из-за антисемитских постов американского музыканта и продюсера Канье Уэста откажется от его музыки перед матчами.
The Athletic: «Борнмут» откажется от музыки Канье Уэста перед матчами из-за его антисемитских постов
  • AP
  • © Clive Brunskill/Pool

Как сообщает The Athletic, английский клуб на протяжении нескольких сезонов запускал трек 2010 года Power незадолго до начала игр, но больше на «Дин Корт» музыка Уэста звучать не будет.

Отмечается, что решение о том, какой трек будут использовать вместо Power, пока не принято.

Ближайшая домашняя встреча «Борнмута» состоится в субботу, 29 октября. Подопечные Джейсона Тиндола сыграют с «Тоттенхэмом» в рамках 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

После 12 туров АПЛ «Борнмут» набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер Билл Фоули в ближайшие дни станет владельцем «Борнмута».

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