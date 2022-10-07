The Telegraph: бизнесмен Дёмин достиг договорённости о продаже «Борнмута» владельцу клуба НХЛ

Американский миллиардер Билл Фоули, владеющий клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», в ближайшие дни официально станет полноправным владельцем «Борнмута».

Фоули, уже владеющий клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс», выкупит все права на клуб чемпионата Англии за £120 млн, сообщает The Telegraph.

Российский бизнесмен Максим Дёмин, имеющий британское гражданство, 11 лет управлял английским клубом.

«Борнмут» с девятью очками занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, лидирует «Арсенал» (21).

Ранее сообщалось, что «Борнмут» уволил главного тренера после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:9.