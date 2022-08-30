«Борнмут» уволил главного тренера после поражения со счетом 0:9 от «Ливерпуля»
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.
Уточняется, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Гари О'Нил.
Паркер возглавил «Борнмут» перед сезоном-2021/22 и смог вывести команду в Английскую премьер-лигу (АПЛ).
В сезоне-2022/23 клуб под руководством 41-летнего специалиста одержал одну победу и потерпел три поражения в чемпионате Англии.
Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 9:0 в пользу команды Юргена Клоппа.
«Ливерпуль» (пять очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Борнмут» (три) располагается на 16-й позиции.
Ранее в матче четвёртого тура АПЛ лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити».