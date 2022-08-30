«Борнмут» уволил главного тренера после поражения со счетом 0:9 от «Ливерпуля»

Бывший полузащитник сборной Англии Скотт Паркер отправлен в отставку с поста главного тренера «Борнмута».

Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Уточняется, что исполняющим обязанности главного тренера назначен Гари О'Нил.

Паркер возглавил «Борнмут» перед сезоном-2021/22 и смог вывести команду в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

В сезоне-2022/23 клуб под руководством 41-летнего специалиста одержал одну победу и потерпел три поражения в чемпионате Англии.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Энфилд», завершилась со счётом 9:0 в пользу команды Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» (пять очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Борнмут» (три) располагается на 16-й позиции.

Ранее в матче четвёртого тура АПЛ лондонский «Челси» одержал победу над «Лестер Сити».