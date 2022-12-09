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Винер: мы с радостью примем предложение Олимпийского совета Азии

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер отреагировала на предложение Олимпийского совета Азии посодействовать россиянам и белорусам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой ОСА.
Винер: мы с радостью примем предложение Олимпийского совета Азии
  • РИА Новости

«Мы к этому шли давно. Думаю, мы не будем оказываться от этого предложения и с радостью его примем. На данном этапе это единственный выход для России? На любом этапе это лучшее решение, потому что в Азии очень сильные спортсмены», — цитирует Винер Metaratings.

По её словам, если эти разговоры возымеют законную силу, то ВФХГ с удовольствием будет участвовать в альтернативных соревнованиях.

9 декабря ОСА предложил содействие российским и белорусским спортсменам в вопросе их участия в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовало рекомендациям.

Ранее большинство участников олимпийского саммита поддержало Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе сохранения санкций против России.

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