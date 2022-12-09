Участники олимпийского саммита поддержали МОК в вопросе сохранения санкций против России

Большинство участников олимпийского саммита поддержали Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе сохранения санкций против России.

«Подавляющее большинство участников согласилось с тем, что санкции в отношении России и Белоруссии, виновных в нарушении олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе», — сообщается на официальном сайте комитета.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее Бах высказал мнение, что санкции против российских спортсменов необходимо продлить.