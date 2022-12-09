Узнать больше

Участники олимпийского саммита поддержали МОК в вопросе сохранения санкций против России

Короткая ссылка
Большинство участников олимпийского саммита поддержали Международный олимпийский комитет (МОК) в вопросе сохранения санкций против России.
Участники олимпийского саммита поддержали МОК в вопросе сохранения санкций против России
  • AP

«Подавляющее большинство участников согласилось с тем, что санкции в отношении России и Белоруссии, виновных в нарушении олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе», — сообщается на официальном сайте комитета.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

На саммите G20 глава МОК Томас Бах заявил, что в Олимпийских играх должны принимать участие все страны, в том числе — и даже в особенности — конфликтующие.

Ранее Бах высказал мнение, что санкции против российских спортсменов необходимо продлить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить