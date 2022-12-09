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Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии россиян в своих соревнованиях

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Олимпийский совет Азии (ОСА) выступил за упрощение допуска россиян и белорусов к участию в соревнованиях под эгидой организации в Азиатском регионе.
Олимпийский совет Азии предложил содействие в участии россиян в своих соревнованиях
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«В ходе дебатов исполняющий обязанности президента ОСА заявил, что на Азиатском континенте причин для защитных мер больше нет. ОСА предложил содействовать участию спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях в Азии под его эгидой, соблюдая действующие санкции», — сообщается на официальном сайте МОК.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовало рекомендациям.

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин сообщил, что организация находится в диалоге с Международной федерацией плавания по вопросу перехода в Азиатскую федерацию плавания.

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко заявил, что организация не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола.

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