ВФВ не перейдёт в Азиатскую конфедерацию волейбола
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«Не вижу смысла для обсуждения, решение FIVB распространяется на весь мир. Как нас не допускает к соревнованиям Европейская конфедерация волейбола, так же не допустит и азиатская. Демарш против Европейской конфедерации волейбола? Недостаточно весомо, чтобы делать такие шаги», — цитирует Ярёменко ТАСС.
МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.
1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.
Ранее сообщалось, что FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену ЧМ по волейболу.