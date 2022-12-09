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ВФВ не перейдёт в Азиатскую конфедерацию волейбола

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко сообщил, что организация не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола.
ВФВ не перейдёт в Азиатскую конфедерацию волейбола
  • Gettyimages.ru
  • © mihailomilovanovic

«Не вижу смысла для обсуждения, решение FIVB распространяется на весь мир. Как нас не допускает к соревнованиям Европейская конфедерация волейбола, так же не допустит и азиатская. Демарш против Европейской конфедерации волейбола? Недостаточно весомо, чтобы делать такие шаги», — цитирует Ярёменко ТАСС.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену ЧМ по волейболу.

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